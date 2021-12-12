Sibirya soğukları geldi: Sıcaklık -21 dereceye düştü

Şırnak’ta hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 11:11
Sibirya soğukları geldi: Sıcaklık -21 dereceye düştü
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde adeta Sibirya soğukları yaşanıyor.

Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu.

Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan yayla, kış aylarında bölgenin en çok yağış alan yaylası olarak biliniyor.

Yaşat köyünde de karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. 


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