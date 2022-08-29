Sıcak içecek tüketimi kansere yol açabilir
Bilim insanları, düzenli olarak sıcak içecek tüketen insanların kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.
Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında, fazla miktarlarda sıcak kahve ve çay tüketen insanların gırtlak kanserine yakalanma riskinin arttığı ortaya çıktı.
SICAKLIĞIN ETKİSİ BÜYÜK
Bir grup bilim insanı, yürüttükleri araştırma kapsamında düzenli olarak ve yüksek miktarlarda kahve ve çay tüketen insanları belirleyerek kanser risklerini değerlendirdi. Araştırmacılar, sıcaklığın da kansere etki eden bir faktör olması nedeniyle bu kişilere içeceklerini hangi sıcaklıkta tükettiklerini sordu.
Çalışmanın sonucunda, "İçeceklerini ılık tüketenlerin gırtlak kanserine yakalanma risklerinin hiç tüketmeyenlere oranla yüzde 2.7, sıcak tüketenlerin ise yüzde 5.5 olduğu" tespit edildi. Bilim insanlarına göre sıcak içecekler, boğaza zarar vererek tehlikeli hücre oluşma olasılığını artırıyor.
TÜRKİYE'DE HER 100 BİN KİŞİDEN 5'İNDE GÖRÜLÜYOR
Türkiye’de her 100 bin kişiden ortalama 5’inde gırtlak kanseri görülüyor. Gırtlak kanseri yaygın olarak ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısıyla kendini gösteriyor. Uzmanlar, "Sigara tüketiminin gırtlak kanseri riskini neredeyse 20 kat artırdığını" belirtiyor.
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