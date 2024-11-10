Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı
Kapadokya'da Atatürk'ü Anma Töreninde Sıcak Hava Balonları Atatürk Posterleri ve Türk Bayraklarıyla Havalandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.
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