'Sıcak para' turu! Cevdet Yılmaz: Ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün Katar'a gitti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerindeki ziyaretinden önce Katar'a 'sıcak para' turuna çıkan ekipten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Latar Emiri Al Thani ile görüştü.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz'ın, açıklaması şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık.

Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık.



Görüşme sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin terlik giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır.

Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."