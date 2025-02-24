Sıcaklık eksi 23'ü gördü, Türkiye'nin en uzun nehri buz tuttu!

Sivas kent merkezinin yüksekleri ve Altınyayla ilçesinde bu sabah sıcaklık eksi 23 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Sıcaklık eksi 23'ü gördü, Türkiye'nin en uzun nehri buz tuttu!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:20

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından geçen hafta başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde Nuri Demirağ Havalimanı bölgesinde ve Altınyayla ilçesinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 23 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde yüzeyin buzla kaplandığı görüldü.

Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümünde nehrin yüzeyi tamamen donarken, Kesik Köprü civarında ise akışın olduğu ancak buz kütlelerinin oluştuğu görüldü. Buz tutan nehir dronla görüntülendi.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Etiketler: #sivas #Kızılırmak

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