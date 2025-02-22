Sivas'ta termometreler eksi 18'i gördü: Kızılırmak Nehri buz tuttu!

Sivas'ta soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu.

Sivas'ta termometreler eksi 18'i gördü: Kızılırmak Nehri buz tuttu!
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DHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:34

Sivas'ta hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü.

Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. 

Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. 

Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Etiketler: #buz #kar yağışı #Kızılırmak #sivas

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