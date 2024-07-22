Sıcaklıklar yükseliyor, yangın riski artıyor: İPA Başkanı Gökce'den 8 maddelik uyarı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:57

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:57

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'de sadece son bir haftada yaklaşık 840 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının yandığına vurgu yaparak, ortalama sıcaklıkların arttığına bunun da önümüzdeki dönemlerde orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden bir paylaşımda bulunan Gökce, 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığının geçen ay 25,4 derece olarak tespit edildiğini kaydederek, "Artan sıcaklıklarla birlikte ormanlarımızda yangın riski de artmakta" dedi.

Gökce, konuya ilişkin 8 maddelik önerilerini paylaştı.

"HAZİRAN AYI ORTALAMA SICAKLIĞI ARTTI"

Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Ortalama sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki dönem orman yangını riski de yükseliyor. Şimdiden önlem almamız lazım.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziranda sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 25,4 derece olarak tespit edildi. Bu, normallerin 3,6 derece üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Son 1 haftada İzmir, Denizli, Hatay, Çanakkale ve Balıkesir’de çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 840 futbol sahası büyüklüğünde orman alanımız yandı. Artan sıcaklıklarla birlikte ormanlarımızda yangın riski de artmakta. Dünya üzerinde meydana gelen yangınlar incelendiğinde bu yangınların yaklaşık %85’i insan kaynaklı %15’i doğal nedenlere bağlı gerçekleştiğini görüyoruz.

"AZAMİ HASSASİYET GÖSTERMESİ GEREKİR"



2021 yılında yaşanan orman yangınları nedeniyle 139 Bin 503 hektar alan kaybettik. Bunu tekrar yaşamamak için:

Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alması, özellikle ormanlık alanlarda azami hassasiyet göstermesi gerekir. Yere atılan sigara, cam parçası, mangal ateşi ve sair yanıcı, yakıcı maddelere özellikle dikkat edilmelidir. Yangın görülen durumlarda hemen Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip etkin önlemler almalı. Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurulmalıdır.

"GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANMALIDIR"



Yangın riskinin yükseldiği kurak mevsimlerde gerek duyulursa ormana giriş ve çıkışlar yasaklanmalıdır. Ormana girişin yasak olduğu alanlarda güçlü bir denetim yapılmalıdır.

Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir. Özellikle bu bölgelerde yaşayan orman köylüleri ve muhtarlara su tankeri desteğinde bulunulmalıdır. Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir. Yangına zamanında ve etkin müdahale edilmelidir."