Çanakkale'deki yangında acı bilanço: 2 hektar orman, 8 hektar tarım arazisi zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 14 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman, 8 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Ayvacık ilçesi Paşaköy mevkisi yakınındaki ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar orman ile 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.
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