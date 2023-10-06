Şiddet artarak devam ediyor... Hasta ve yakınları 3 doktoru darbetti!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.45 sıralarında hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Hasta ve hasta yakınları, daha sonra doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.
DOKTORLAR TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezi'ne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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