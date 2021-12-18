Şiddet bitmiyor! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, başına ateş etti

18 Aralık 2021 Cumartesi, 07:26

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde meydana geldi. Seyfettin Değer, eski eşi Cemile ve kayınvalidesi Kadriye Başçı’nın evine gelerek bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Değer, belindeki ruhsatsız tabancasıyla eski eşi Cemile ile annesi Kadriye Başçı’ya kurşun yağdırdı. Değer, aynı tabanca ile başına ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Seyfettin Değer'i ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.