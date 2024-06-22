Şiddet hattına gelen aramalar İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra azaldı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.06.2024 - 04:00

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı raporuna göre ilk beş ayda 1646 çağrı geldi. Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrıların bir kısmı şiddet ihbarlarını oluştururken bir kısmı ise sığınma evi talebini oluşturdu. Hatta gelen çağrılar azalırken kadınların İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından güvensizlik yaşadığı ve bu yüzde hattı aramadığı belirtildi. Geçen yıl ise Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ilk beş ayda 2 bin 477 çağrı geldi. Cumhuriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile gelen çağrılara ilişkin konuştu. Güllü, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra ihbarların azaldığını dile getirerek “Sebebi cezasızlık. Sözleşmeden çıkıldıktan sonra kadınlar ‘Evden gitsem ne olacak ki?’ fikrine kapıldı. Çünkü ortada bir güvensizlik var. Şiddetten korunamayacağı gibi düşüncelere neden olundu” dedi.

‘ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR YOK’

Güllü sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Hülya Şellavcı’nın kararı çıktı. İzmir’de katledilen Şellavcı, üç beş kez kolluk güçlerine gitmiş. ‘Ben öleceğim, elektronik kelepçeli halinde gelip beni tehdit etti’ diyor. Ancak hiç kimsenin umurunda olmadı ve öldü. Hattı arayan arkadaşların da artık aramama nedeni bu. Hiçbir şekilde toplumun hiçbir yerinde önleyici politikaya rastlamıyorsunuz. Yaşam hakkı güvenceniz yok. Türkiye bir sarmalın içinde dolaşıyor. Kadınları koruyabilen, kadınlara güvence veren ya da kadınları güçlendirmek için istihdam politikaları üreten hiçbir şey yok.”

DERNEKLERDEN 6284 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI İÇİN ÇAĞRI



Kadına şiddet durmuyor. Her gün bir kadın öldürülüyor ya da ölü bulunuyor. Kocaeli’nde babasının silahla vurduğu Nurseda Acar (23) yedi ay sonra hayatını kaybetti. Mardin’de Merve Şahin ve oğlu, polis memuru eşi Hasan Şahin tarafından öldürüldü. Hakkâri’de Fatma Bezel ölü bulundu. Eskişehir’de Sibel Çiftçi ve kızı öldürüldü. İzmir’de de 15 yaşındaki Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü. Uzmanlar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal şunları söyledi: “Kadın cinayetleri siyasetçilerin kutsadığı ailelerin içerisinde gerçekleşiyor. 6284 sayılı kanun uygulandığı takdirde pek çok kadının hayatta kalacağını biliyoruz. Kadın cinayetlerini durdurma yolunda herhangi bir adım atılmadığı takdirde bu durum erkeklere cesaret veriyor. Kadınları bu mücadeleye katılmaya çağırıyorum. 6284 sayılı kanunu uygulatacak olan bizleriz. Kadın cinayetlerini durduracaksak da bu yönde bir irade gösterecek olan, politika üretecek olanlar da bizleriz.”