Şiddet uyguluyordu... Annesinin sevgilisini öldürdü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Nijat H. (16) birlikte yaşadıkları ve kendisi ile annesi Alida İ.'yi darbeden Abdullah Kolcu'yu (50) bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet uyguluyordu... Annesinin sevgilisini öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 14:52

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olarak eve gelen Abdullah Kolcu, aynı evde birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. (45) ile onun oğlu Nijat H.'yi darbetti.

Bu sırada mutfaktaki bıçağı alan Nijat H., Kolcu'ya bıçakla saldırıp, göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolcu, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, Nijat H. ile annesi Alida İ.’yi gözaltına aldı. Nijat H.'nin ilk ifadesinde birlikte yaşadıkları Kolcu'nun annesi ile kendisini sürekli darbettiği için öldürdüğünü söyledi.


Etiketler: #Denizli #bıçak #darp

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