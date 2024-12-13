109 gram uyuşturucu, 2 bıçak ve muşta... Sinop’ta 'narkotik' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

109 gram uyuşturucu, 2 bıçak ve muşta... Sinop’ta 'narkotik' operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:42

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince Boyabat'ta bir araca operasyon düzenlendi.

Araçta ve içinde bulunan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda, 109 gram uyuşturucu, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Sinop

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