Şiddetin arttığı dönemde okullar hedef gösterildi: Mehter üzerinden ayrıştırma

Yandaş medya ve iktidara yakın sendikanın; Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ‘Mehter Marşı’nın yarıda kesildiği iddiasını’ ortaya atmasının üzerine okul aile birliği yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada, Mehter Marşı eşliğinde gerçekleştirilen gösterinin 3 dakika 13 saniye sürdüğü ve alkışlarla sona erdiği belirtilirken, müziğin yeniden başlaması üzerine program akışı gereği bir sonraki gösteriye geçildiği söylendi. 3 dakika 13 saniye süren Mehter Marşı gösterisinin okulun resmi internet sitesinden de paylaşıldığı görüldü.

AÇIKLAMALAR ORTAMI GERDİ

“Mehter Marşı yarıda kesildi” iddiaları eğitim yuvalarında şiddetin tırmandığı bu dönemde Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu yönetimine ve okul aile birliğine karşı bir tepki oluşmasına neden oldu. Milli ve manevi değerler üzerinden eğitim emekçileri hedef gösterildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen ve ona bağlı Eğitim-Bir-Sen yöneticilerinden gelen açıklamalar ortamın gerilmesine yol açtı.

Okul Aile Birliği, Eğitim-Bir Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş’in gösteriye ait videonun kısa halini paylaşması ve "Bir mehter düşmanlığı da Denizli Zübeyde Hanım Anaokulundan. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde, tarihimizin sembollerinden biri olan mehter gösterisinin engellenmesi kabul edilemez. Okul müdürü ve müdür yardımcısı mehterân gösterisine hazmedemeyip, müziği kapattırdı. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yapması üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

SİRTAKİ KIYASLAMASI

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise “Yunan sirtaki dansına meftun, mehterâna tahammülsüz zihniyet” başlıklı açıklamasında okul yönetimi ve okul aile birliği yöneticilerine yönelik “Şube başkanımıza saldırarak azgınlıklarını ve tahammülsüzlüklerini sergilemişlerdir. Bu azgın zihniyetin bu okuldaki taşıyıcıları aba altından sopa göstererek suç duyurusu tehdidinde bulunmaları, hukuk ve sorumluluktan ne denli uzak olduklarını açıkça göstermişlerdir” açıklamasını yaptı.

Okul yönetimini ve okul aile birliğine “Yunan sirtaki dansına hoşgörü gösterip mehter marşına tahammül etmeyen anlayış” yakıştırmasını yapan Çakırcı, “Milletimize yabancılaşmış zihniyete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” çıkışında bulundu.