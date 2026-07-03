Şiddetle mücadelede ilk durak acil servisler: ‘Bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulmalı’

Kadına yönelik şiddet vakalarında acil servisler, sadece tıbbi müdahalenin yapıldığı yerler değil, aynı zamanda şiddet sarmalından çıkışın ilk ve en kritik adımı olarak öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre, eşi veya birlikte olduğu kişiden şiddet gören kadınların yüzde 47.7’si bu durumu kimseye anlatmıyor. Bu oran, acil servis hekimlerinin hastanın anlattığı öykü ile vücuttaki travma bulgularının uyumuna neden azami dikkat göstermesi gerektiğini kanıtlıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi ve acil tıp uzmanı Dr. Benan Koyuncu, acil servislerde sadece tıbbi tedavi değil, kadın hakları perspektifinden de bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulması gerektiğinin altını çizerek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Hastanelerde acil servis entegreli özel kadına yönelik şiddet önleme birimleri kurulmalı. Sosyal hizmetlerin sadece mesai saatlerinde değil, acillerde 7 gün 24 saat aktif görev yapması gerekiyor.Kadınları güçlendirecek kanunların, hakların ve başvurabilecekleri yerlerin yazıldığı broşür ve afişler ilk başvuru alanı olan acil servislere yerleştirilmeli.”

Koyuncu, “Sağlık sistemi artık yürümüyor. En radikal adım, acil servislerin sadece gerçek acil hastalar için yeniden düzenlenmesi. Ancak o zaman hastaya yeterli süreyi verebilir ve bu özeni gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.