Şiddetli rüzgar denizi taşırdı.. Tekne alabora oldu

Bursa’da geçen günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırdı. Rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:42
Şiddetli rüzgar denizi taşırdı.. Tekne alabora oldu
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Bursa'da geçen günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu.

Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp tekneleri alabora etti.

O anlar yurttaşlara korku dolu anlar yaşatırken iki kişi Gemlik'e bağlı Kumla'da dalgalara yakalandı.

Teknede dalgalara yakalanan iki kişi yaralandı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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