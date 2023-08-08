Şiddetli rüzgar denizi taşırdı.. Tekne alabora oldu
Bursa’da geçen günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırdı. Rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu.
Bursa'da geçen günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu.
Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp tekneleri alabora etti.
O anlar yurttaşlara korku dolu anlar yaşatırken iki kişi Gemlik'e bağlı Kumla'da dalgalara yakalandı.
Teknede dalgalara yakalanan iki kişi yaralandı.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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