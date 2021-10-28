Sıfır zamma karşı greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçileri: 'Belediye işçileri köle değildir'

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:54

Bakırköy Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında 2020 yılından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir türlü anlaşmaya varılamadı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun 'sıfır zam' teklif ettiğini belirten işçiler, belediye önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 4 gün önce greve başladıklarını duyurmuşlardı.

300’e yakın işçi, sosyal hakları ve ücretlerini almak için mücadelelerini kararlılıkla sürdürürken geçinebilecekleri bir ücret istediklerini söylüyor.

"GREVİN NEDENİ İŞVERENİN 'SIFIR ZAM' DAYATMASI"

Grevin 4. gününde 'Belediye işçileri köle değildir, meta değildir, alınıp satılan mal değildir' diyen belediye işçileri tarafından yapılan basın açıklaması şöyle;

"36 yıldır örgütlü olduğumuz Bakırköy Belediyesi’ndeki grevimizin bugün 4. günündeyiz. Bugün Bakırköy Belediyesi’nde çalışan üyelerimizin grevde olmasının tek sebebi; hayat pahalılığının, geçimin, eve ekmek götürmenin gittikçe zorlaştığı ülkemizde işverenin SIFIR ZAM dayatmasıdır. ' Sizinle anlaşmak istemiyorum, sizinle uzlaşmak niyetinde değilim' diyen işverenin tutumu karşısında, Belediye-İş Sendikası üyeleri de yasal haklarını kullanarak greve çıkmışlardır.

Hiç kimse bizden, üyelerimizi açlığa, yoksulluğa mahkum etmemizi; insanca yaşayabilecek bir ücret olmadığı sürece bu sözleşmeye imza atmamızı beklemesin. Belediye işçileri KÖLE DEĞİLDİR, META DEĞİLDİR, ALINIP SATILAN MAL DEĞİLDİR. Belediye emekçileri, emeğini ortaya koyan, fedakarca çalışan, çoluk çocuğunu namerde muhtaç ettirmeme derdinde olan insanlardır.

Masada bitmesini istediğimiz sözleşmeye “SIFIR ZAM” teklif ederek greve götürmeye zorlayan işverenin tutumu; Bakırköy Belediyesi emekçileri ve Bakırköylüler için haksızlıktır, vicdansızlıktır ve kabul edilemez bir durumdur.

Belediye-İş Sendikası, tarihinde hiçbir zaman parti ayrımı yapmamış, üyelerinin haklarını hiçbir zaman gündelik siyasete kurban etmemiş; önceliği üyelerinin ve emekçilerin hakları, hukukları, insanca yaşayacakları koşullar olmuştur.

"HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYORLAR"

Sıfır zam dayatan bir sözleşmeyi kabul edeceğimizi düşünenler hayal dünyasında yaşıyorlar ve Türkiye gerçeklerinden bihaberler. Bir başka sendikanın haksız yetki itirazı nedeniyle gecikmeli olarak başlayan ve bizim bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen masada sonuçlanmayan bu grevin faturası, Bakırköy emekçilerine ve onların ailelerine çıkarılamaz.

Yasal haklarını kullanarak greve çıkan Bakırköy Belediyesi emekçileri, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de Bakırköy Belediyesinin bazı yöneticileri tarafından emeğe de belediye yöneticiliğine de yakışmayan bir şekilde mafya usulü işten atılmakla tehdit edilmişler ve halen de tehdit edilmektedirler. Ekmeklerinden başka dertleri olmayan emekçilerin bu yaşadıkları ahlaka da vicdana da yasalara da uymamaktadır. Bu tehditleri şiddetle kınıyoruz. Belediye-İş Sendikası ve onun üyeleri, bu tip mafyavari tehditlere pabuç bırakacak değildir.

Biz Bakırköy Belediyesi’nde yasal grev hakkımızı kullanıyoruz. Biz kimseden HAN HAMAM SARAY istemiyoruz. Hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. İnsan onuruna yaraşır ve çocuklarımızı namerde muhtaç ettirmeyecek ücret talebindeyiz. Bu taleplerimiz karşılık bulduğunda her an oturup konuşmaya ve toplu sözleşmeyi bitirmeye hazırız. Taleplerimiz yerine getirilene kadar demokratik ve yasal hakkımız olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz, bunun bedeli varsa da ödemeye hazırız."