Sigara içmek için indi, kayan aracının altında can verdi

Üsküdar'da sigara içmek için aracından inen Fikret Elmas, el frenini çekmediği için indikten kısa bir süre sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalıştı. Aracının altında kalan Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:05
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta iddiaya göre, Fikret Elmas (42) sigara içmek için otomobilinin el frenini çekmeden araçtan indi.

Otomobilin bir anda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Elmas, aracın önüne geçerek aracını durdurmak istedi. Park halindeki bir araca çarparak otomobilin altına kalan Fikret Elmas yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

El fireni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas aracını parka ediyor.

Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.


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