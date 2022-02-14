Sigara yakmak için ateş istedi, bıçaklandı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:27

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi U.Y.'nin (36) yanına gelerek sigara yakmak için ateş etti.

U.Y. ateş verdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Karnından yaralanan U.Y. Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.