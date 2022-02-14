Sigara yakmak için ateş istedi, bıçaklandı
Samsun'da kendisinden sigara yakmak için ateş isteyen kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi U.Y.'nin (36) yanına gelerek sigara yakmak için ateş etti.
U.Y. ateş verdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı.
Karnından yaralanan U.Y. Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 14 Şubat'a özel 20 bin liralık eurolu kırmızı gül buketi
- Buz pateni mücadelesi nefesleri kesti
- Sinan Aygün için suç duyurusu
- Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı
- Mahkeme ranta 'dur' dedi!
- İngiliz futbolcunun sağlık durumu belli oldu
- Apple tekrar dava edildi: Gerekçe yine aynı
- Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu yoğunluğu yaşadı
- 'Ankara'ya mesaj gönderiyorum'
- Sudan'da sivil yönetime geçiş için gösteriler sürüyor