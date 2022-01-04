Sigarada zamların ardı arkası kesilmiyor

04 Ocak 2022 Salı, 22:42

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna gelen zamları paylaştı.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre en düşük sigara bu grupta 17 TL olurken en pahalı sigara ise 23 TL oldu.

Aybaş'ı paylaşımı şu şekilde:

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/Uccqah7XzB — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 4, 2022



