Sigaraya gelen zamlar nedeniyle e-sigara kullanımı son dönemlerde arttı: ‘Elektroniği de hiç masum değil’

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

Eski narkotik polisi Altun, “Esrarın ana maddesi tetrahidrokannabinol sıvı halde e-sigaraya konuluyor. Zaten bu madde yüzünden e-sigara daha cazip hale geliyor. Bu madde beyinde 8-10 saat içinde etki yapıyor. Etkisi geçtiğinde ruhsal yönden gerginlik ve stres yaratıyor. Elektronik sigaralar, sigara kartelleri tarafından tütün piyasasının canlı tutulması için ‘araç’ olarak kullanılıyor. Tüm dünyada hükümetlerin sigaraya karşı ürettikleri talep azaltma politikaları karşısında sigara üreticileri e-sigara pazarına yöneldi.” Zaten e-sigaraları da üreten ve el altından pazarlayan da bu şirketler” ifadelerini kullandı.

BİLİNÇSİZLİK SÖZ KONUSU

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumda elektronik sigaranın zararlarına yönelik büyük bir bilinçsizlik söz konusu. Bu nedenle e-sigara kullanımının özendirilerek gençleri de etkisine almaya başlamıştır. Çok üzücü ama gerçek olan şu ki günümüzde sigara içme yaşı 8’e düştü! Üstelik toplumda elektronik sigaranın masum olduğu düşüncesi var ve e-sigara masummuş gibi pazarlanıyor.”

İNTERNETTEN BİLE ALINIYOR

Elektronik sigaraların tütün satan dükkânlarda satılırken internet üzerinden de alınabildiğine dikkat çeken İsa Altun, “Çeşitli forumlarda, internet sitelerinden veya Telegram ve sosyal ağlardan e-sigara ürünleri satılıyor. Her ne kadar siteler kapatılsa da başka bir sayfa açılıp, tekrar satışa devam edilebiliyor. Elden satış yapan mağazalar da var. Bu mağazalar tespit edilince para cezası kesiliyor. Refah seviyesi gelişkin ülkelerde e-sigara kullanımının artması, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında ‘akım’ gibi reklam ve subliminal mesajların sunumu tüm dünyada özellikle genç ve çocuklar arasında e-sigara salgınlarının oluşmasına sebep oluyor” diye konuştu. “Ülkemizde e-sigara üretimi ve ithalatı yasak” diyen Altun, “18 yaş üstü yolcu şahsi kullanım için bir adet yurtdışından getirilebiliyor. E-sigaraya yasak olmasına rağmen ulaşmak maalesef çok kolay. İnternet arama motorlarına e-sigara yazın, bütün satış siteleri karşınıza çıkıyor. Sipariş verildiği anda ürünün kargoya verileceği hatta aynı gün motorlu kuryeyle teslimat yapılacağı beyan ediliyor” dedi.

AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLÜMLERİN ÇOĞU SİGARADAN

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) 2020 yılı dünya kanser istatistiklerine göre, akciğer kanseri 1.8 milyonla en çok ölüme neden olan kanserlerin başında geliyor. Dünya genelinde akciğer kanserinden ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin sigaradan kaynaklandığı biliniyor.