Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) ne kadar zam geleceği 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bilindiği üzere sigara ve alkollü içkilerde ÖTV, her altı ayda bir otomatik olarak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bazında artırılıyor. Peki, Sigaraya zam mı geliyor? Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı ne kadar olacak?

SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?

Bilindiği üzere sigara ve alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı, yasa gereği her altı ayda bir otomatik olarak ÜFE bazında artırılıyor.

5 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 12.92 oldu. Ekonomistler Haziran ayı enflasyonuyla birlikte ilk 6 aylık ÜFE'nin yüzde 15 olacağını tahmin ediyor.

Bu durumda sigarada ÖTV oranı yüzde 15 artacak. Böylece sigaraya en az 8 ortalama 10 lira zam gelecek.

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

ÖTV'si 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada asgari maktu vergi 36,62 liradan 42,11 liraya maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Yani toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek.

Bir de artan tutarın KDV'si var. Toplam vergi en az 64,94 lira olacak.

Sigaranın vergisinde bir şart daha var. 42,11 olacak olan asgari maktu verginin satış fiyatının yüzde 50'sinden daha az olmaması gerekiyor.

Böylece en ucuz sigara fiyatı, 3 büyük sigara üreticisinin markaları için artan diğer maliyetler ile birlikte 70 liradan 80 liraya çıkacak. Fiyatı orta düzeyde olan sigaralar ise 80 liradan 90 liraya çıkacak.