Sığınak yönetmeliği değişti! AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile sığınakların yapımından kullanımına, zorunluluk sınırlarından denetim süreçlerine kadar birçok konuda önemli değişiklikler getirildi.

Yeni düzenleme ile belirlenen kriterlerin üzerindeki yeni yapılacak konutlarda, yurt, otel ve bakımevi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerine sığınak yapım zorunluluğu getirildi.

Alışveriş merkezleri ile bölge, genel ve ticari otoparkların tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan bodrum katlarındaki otopark katlarının da sığınak vasfında yapılması zorunluluğu getirildi. Mevcutların ise en geç 31 Aralık 2028’ e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

Sığınaklar yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde TSE standartlarına göre dizayn edilecek.

Mevcut tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu olacak. Sığınaklara ait ruhsatlar AFAD'a bildirilecek.

STADYUMLARA SIĞINAK ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme ile 5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip yeni stadyum ve kapalı spor salonlarında sığınak yapılması zorunlu olacak. Yönetmelikle birlikte alışveriş merkezleri, metro istasyonları, kapalı otoparklar ve millet bahçeleri de sığınak kapsamına alındı. Yeni yapılacak metrolar, gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılabilecek şekilde projelendirilecek. 15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde, alanın en az yüzde 3’ü kadar yeraltı sığınağı yapılması zorunlu hale getirildi.

BELEDİYELER KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Düzenlemede sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerin yeraltında inşa edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü kolaylık sağlanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu tutuldu.

HANGİ BİNALARDA ZORUNLULUK KALKTI?

Düzenleme ile 10 bağımsız bölümden az konutlar, 1500 metrekareden küçük konut dışı yapılar, 1000 metrekareden az resmî binalar, 50 yatak altı yurtlar ve oteller ile 25 yatak altı bakım ve sağlık tesislerinde sığınak yapma şartı aranmayacak. Ayrıca küçük ölçekli tarım, imalat ve sanayi yapıları ile 5000 kişiden az seyirci kapasitesine sahip spor tesislerinde de sığınak zorunluluğu bulunmayacak.