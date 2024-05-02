Sığınma evindeki kadının nakil isteğine ret çıktı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 06:38

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kendisini güvende hissetmeyen ve sığınma evinde kalan bir kadının tayin talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedildiğini söyledi.

‘GÜNDEME ALINACAK'

Yazgan, “Bu hanımefendi bir çare arıyor. Güvende hissettiği bir yere gitmek istiyor. Bu hepimizin sorunudur. Yaşadıkları çok üzücü” dedi. Yazgan, söz konusu tayine engel olan bürokratik işlemlerin bulunması halinde bunların da tespit edilmesi, uygulama hatası varsa düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Komisyon toplantısında konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, “Mahkeme kararı tarafımıza iletilmediği, can güvenliği tehlikesi kaynaklı bir yer değişikliği talep edilmediği için bir işlem yapılmamış” diye konuştu. Tuncer daha sonra CHP’li Yazgan’a cevap olarak da “Biz, elbette ki bu değerlendirmeyi mutlaka gündeme alıp gerekeni yapmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.