Sigorta, çocuklara oyunla anlatılacak

4.11.2025 04:00:00
Serhat Alıgil
MAHER Holding bünyesinde faaliyet gösteren ME-NOVA Gelişim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği işbirliğiyle başlattığı “Geleceğin Sigortası Çocuklar” projesiyle, 7-9 yaş çocuklara sigorta, tasarruf ve güvence kavramlarını oyun ve atölye temelli yöntemlerle öğretmeyi hedefliyor. Bu kapsamında okullarda etkinlikler yapılırken ayrıca “Güvenli Evimiz”, “Güvende Olmak” ve “Sigorta Sözlüğümüz” adlı üç kitap hazırlandı. ME-NOVA Kurucusu Mine Erdemoğlu, “Amacımız çocuklara sigortayı anlatmanın yanı sıra onlara güvenli yaşam, paylaşım ve dayanışma bilincini de kazandırmak. Çünkü gelecek, bugün güven duygusuyla büyüyen çocukların ellerinde şekillenecek” dedi.

