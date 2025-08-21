Siirt'in plaka kodu ne? Siirt'in plaka numarası kaç? Siirt ve ilçelerinin plaka harfleri...



Siirt plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SİİRT'İN PLAKA KODU NEDİR?

Siirt’in plaka kodu 56 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Siirt’te araç plakaları, 56 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Siirt Plaka Kodunun Anlamı

Siirt’in plaka kodu olan 56, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

56 sayısı, Siirt’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Siirt ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Siirt’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Baykan 56 A, 56 AB

Eruh 56 E, 56 EH

Kurtalan 56 K, 56 KU

Pervari 56 P, 56 PR

Şirvan 56 Ş, 56 SR

Tillo 56 T, 56 TL

Merkez 56 M, 56 SI