Siirt’te ortalık karıştı... 2 aile arasında kan aktı: Yaralılar var!

Baykan ilçesinde öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda R.Z., K.Z., M.K. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Polisler, havaya uyarı ateşi açıp tarafları ayırdı. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Bazı şüpheliler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.