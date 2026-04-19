Siirt’te sağanak sele neden oldu: 35 küçükbaş öldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şirvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde köy yollarını birbirine bağlayan köprü çökerken, bölgedeki bazı fıstık bahçelerini de su bastı. Siirt-Şirvan-Pervari kara yolunda bazı noktalarda yaşanan çökmeler nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçenin Değirmen Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan İmaç ailesine ait ahırdaki 35 küçükbaş akıntıya kapılarak öldü. Sel sularının evlerin duvarlarına kadar yükseldiği mahallede, ahırların kapıları kırıldı ve depolardaki yaklaşık 30 ton arpa suya kapıldı. Hayvan sahiplerinden Abdurrahman İmaç, “Gece 02.00 sıralarında uyandığımızda baktık ki, pencereye duvarlara kadar su basıyordu. Bizde hayvanları kurtarmak için burayı deldik, kendi imkanlarımızla, 4-5 hayvanımızı kurtarabildik. Diğer hayvanlarımız selde sürüklenerek kayboldu. Resmi olarak burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımızın küpeleri de tamdı, hepsi sigortalıydı. Devletimizden bize yardım etmesini istiyoruz. Köprünün menfezi tıkandı, buraya doğru geldi. Canımızı zor kurtardık. 4-5 kişiyiz burada, can havliyle kendimizi dışarıya attık. Ahırlarımızın kapıları hep kırılmış, depolarımızda da en az 30 ton arpa vardı, hepsi sele kapılıp gitti” dedi.

VALİ KIZILKAYA, SEL BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sel baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Şehrin ulaşımında kritik öneme sahip Kezer Köprüsü’nde inceleme yapan Vali Kızılkaya, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Aşırı yağışlar nedeniyle eski köprünün zarar gördüğünü ve güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını belirten Kızılkaya, “Gece saatlerinde, 03.00 ile 05.00 arasında metrekareye 30 ila 97 kilogram arasında değişen yoğun bir yağış gerçekleşti. Kısa sürede etkili olan bu yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları aldık; toplamda 61 ihbar ekiplerimize ulaştı. Ekiplerimiz sahada, daha önce riskli bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştı. Ancak yağışın ani ve yüksek miktarda olması bazı bölgelerde hasara yol açtı. Özellikle Kezer mevkisindeki eski karayolu köprümüzde hasar oluştu. Güvenlik amacıyla köprüyü trafiğe kapattık, ulaşım yeni köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. İlçelerimizde, özellikle Kurtalan ve Şirvan başta olmak üzere kırsal alanlardan da ihbarlar gelmektedir. Tüm ekiplerimiz bu ihbarlara süratle müdahale etmektedir. En büyük tesellimiz, bu afet karşısında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Şu anda önceliğimiz su baskınlarının tahliyesi, ardından hasar tespit çalışmalarıdır. Tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.