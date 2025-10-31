Cumhuriyet Gazetesi Logo
Siirt'te tartışma katliama dönüştü... Ailesine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!

Siirt'te tartışma katliama dönüştü... Ailesine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!

31.10.2025 09:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Siirt'te tartışma katliama dönüştü... Ailesine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!

Kurtalan ilçesinde O.A. adlı şahıs, tartışma yaşadığı ailesine tabancayla ateş etti. Eşi ve amcası olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #ölü ve yaralı #tartışma

İlgili Haberler

Zonguldak'ta vahşet... 17 yaşındaki çocuğu cezaevi firarisi şahıs katletmiş: 'Aramızda tartışma çıktı, boğdum'
Zonguldak'ta vahşet... 17 yaşındaki çocuğu cezaevi firarisi şahıs katletmiş: 'Aramızda tartışma çıktı, boğdum' Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu’nun (17) cinayet şüphelisi cezaevi firarisi Deniz Boyacı (41) tutuklandı. Boyacı ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Akkuzu'nun cenazesi, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da sokak ortasında vahşet... Defalarca ateş ettiği kadını katletti!
İstanbul'da sokak ortasında vahşet... Defalarca ateş ettiği kadını katletti! Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını kurşun yağmuruna tutan zanlı Silivri’de yakalandı.
Adana'da dehşet: Ayrılmak isteyen kadını katletti, intihar girişiminde bulundu!
Adana'da dehşet: Ayrılmak isteyen kadını katletti, intihar girişiminde bulundu! Adana'da Tuğrul K. (43) isimli şahıs, ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Ebru Kılıç'ı (34) apartman girişinde tabancayla vurup, öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.