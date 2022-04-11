MHP'li belediyeyi eleştiren esnaf: 25-30 kişi iş yerimi bastı, beni tehdit ettiler

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:57

Osmaniye’de, sosyal medya hesabından MHP’ye, İl Başkanı Yusuf Çomu’ya ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya yönelik eleştirilerde bulunan esnaf Sadık Bostan, iş yerinin basıldığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayan Bostan, "Benim iş yerimi, Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ile birlikte 25-30 kişi gelip bastılar ve beni tehdit ettiler" dedi. Çomu ise "'Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak" diye konuştu.

Osmaniye'de esnaflık yapan Sadık Bostan, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda MHP'yi, İl Başkanı Yusuf Çomu'yu ve Belediye Başkanı Kadir Kara'yı eleştirdiği için iş yerinin basıldığını ve ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Bostan, olay anının dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de sosyal medya hesabında paylaştı.

MHP Osmaniye İl Başkanı Çomu, Sadık Bostan’ın dükkanının önünde yaptığı basın açıklamasında "‘Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama adam suyun üzerine yağ gibi çıkmaya çalışıyor" derken Bostan, "‘Bu partiye oy veriyorum. Bu partiliyim, eleştiririm. Bu benim doğal hakkım’ dedim ve beni ölümle tehdit ettiler" dedi.

"TAVRIMIZI KOYMAYA GELDİK"

Osmaniye'de yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Sadık Bostan’ın dükkanının önünde sandalye üzerine çıkıp basın açıklaması yapan MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, şöyle konuştu:

"Kamuoyuna duyurulur; Sadık Bostan denilen buradaki esnaf şahıs, 6 ay önce de Sayın Genel Başkanımıza, sayın teşkilata, il başkanına, belediye başkanına hakarette bulunmuştu. Yönetim kurulumuzdan yanına çay içmeye üç arkadaşımızı gönderdik. ‘Ya benim babam yazdı, mabam yazdı, bilmem ne yazdı’ falan, altına kaçırdı yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bugün de yazdıkları, ‘Dünkü g… b…. çocuklar bakıyorum da bugün MHP’li olmuş, adam zannediyor. Kendini bilin ki meydan boş değil. Size zamanı geldiğinde ben öyle bir hesap soracağım ki aklınız şaşacak. Siz daha dünküsünüz. Bu Osmaniye’de MHP’yi yok eden, birincisi Kadir Kara, ikincisi il başkanı, -yani şahsım- Osmaniye’de olan biteni genel merkeze bildirmeyen Ruhi Ersoy. Eğer Devlet Bahçeli de buradaki olanları bildiği halde bu Kadir Kara’yı aday yapıyorsa, hesap sormuyorsa o da adam değildir. Haşa benim kimseden korkum yok. Bir adamın canı bir mermi. Ancak siz mi burada bilmem nesiniz, bir mermi kadar değeriniz var’ diyen adama geldik, ‘Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama adam suyun üzerine yağ gibi çıkmaya çalışıyor."

Esnaf Sadık Bostan ise "Ben Osmaniye’de esnafım. Benim iş yerimi, Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ile birlikte 25-30 kişi gelip bastılar ve beni tehdit ettiler. Bundan öncesinde, bunun sebebinin belediye başkanını eleştirmem olduğunu söylediler bana. ‘Sen ne hakla belediye başkanını eleştiriyorsun’… Ben de ‘Bu partiye oy veriyorum. Bu partiliyim, eleştiririm. Bu benim doğal hakkım’ dedim ve beni ölümle tehdit ettiler. Bir tane şapkalı bir amca, küçük tüpün birini aldı buradan, geldi bana vurmaya çalıştı. Ben de sonradan dedim ki ‘Burada kamera var, bu kamera kayıtlarının tamamını alacağım, bunun hesabını size soracağım’ dedim. Bununla ilgili savcılığa suç duyusunda şu anda bulunmadım ama düşünüyorum" dedi.