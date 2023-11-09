Siirt'te 4 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:52

Siirt'te epilepsi hastası Hatice S., sabah saatlerinde annesiyle birlikte misafirliğe gitti.

Yan odada bir müddet sesi çıkmayan Hatice S.'yi fark eden anne, çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice S. kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.