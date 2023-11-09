Bakan Koca açıkladı: Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye gelecek

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:19

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:19

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bakan Koca, bakanlığının bütçe sunumunu yaptı.

Koca, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi, özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

'KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'

Bakan Koca, tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentileri ve üzerlerine düşen sorumluluğu İsrail Sağlık Bakanına da anlattığını belirterek, "Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz" dedi.