Siirt'te ağılın tavanı çöktü: 3 küçükbaş öldü
Siirt'in Eruh ilçesinde yağış sonrası ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü.
Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait ağılda sabah saatlerinde; yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp, çöktü.
3 HAYVAN ÖLDÜ
Durumu fark eden Ekrem Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri, sevk edildi.
14 küçükbaş kurtarılırken, 3 küçükbaş ölü olarak ağıldan çıkarıldı.
Etiketler: #112 Acil #küçükbaş hayvan
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