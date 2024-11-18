Siirt'te ağılın tavanı çöktü: 3 küçükbaş öldü

Siirt'in Eruh ilçesinde yağış sonrası ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü.

Siirt'te ağılın tavanı çöktü: 3 küçükbaş öldü
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:02

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait ağılda sabah saatlerinde; yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp, çöktü.

3 HAYVAN ÖLDÜ

Durumu fark eden Ekrem Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri, sevk edildi.

14 küçükbaş kurtarılırken, 3 küçükbaş ölü olarak ağıldan çıkarıldı. 


Etiketler: #112 Acil #küçükbaş hayvan

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