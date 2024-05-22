Tekirdağ'da 11 küçükbaş çalan 5 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 22.05.2024 - 09:54

Marmaraereğlisi’nin Sultanköy Mahallesi’nde çiftliği bulunan R.Ö., önceki gün yaptığı sayımda 11 küçükbaşın eksik olduğunu fark etti.

R.Ö.’nün şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, yaptığı araştırmada, hırsızlık şüphelilerinin O.K., İ.C.D., Y.K., İ.A. ile K.C.D. olduğunu tespit etti. 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları hayvanları bir süre A.B.’ye ait ağılda sakladığı, ardından da tanesini 5 bin liradan O.G.’ye sattığı tespit edildi. Jandarma O.G.’nin çiftliğinde yaptığı kontrolde çalınan 11 küçükbaşı bulup, sahibine teslim etti.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.