Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:32

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:32

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkiinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların da kullanıldığı kavgada H.D. isimli şahıs hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.