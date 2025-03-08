Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü kurtarılamadı!
Kurtalan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü Cemil K., hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yeşilkonak köyü mevkiinde, Cemil K. idaresindeki beton mikseri devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cesedi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Beton mikseri #sürücü #Siirt #araç
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