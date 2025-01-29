Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Aydın’ın Çine ilçesinde zeytin yüklemeye giderken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ramazan Oktay (79) hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın'daki Gökyaka Mahallesi Memişler mezrasında meydana geldi. Ramazan Oktay, yönetimindeki 37 DN 704 plakalı traktörle toplanan zeytinlerini yüklemek için dağlık araziye hareket etti. Engebeli arazide direksiyon kontrolünü kaybeden Oktay, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oktay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Oktay’ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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