Siirt’te karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:31
Siirt’te karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı
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Şirvan ilçesinde Abuldhamit Olgan yönetimindeki yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.


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