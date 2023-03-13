Siirt'te kayalıklardan düşen Kader yaşamını yitirdi
Siirt il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi’nde iddiaya göre, kayalıklardan düşen Kader Yıldız (27) yaşamını yitirdi.
Siirt'in Botan Vadisi Seyir Terası mevkisinde gerçekleşen olayda Kader Yıldız iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız’ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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