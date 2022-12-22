Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı
Sinop’ta yanan geminin kaptanını arama çalışmasına katılan sahil güvenlik botunun kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sinop açıklarında dün akşam meydana gelen gemi yangını sırasında yanarak suya atladığı öğrenilen gemi kaptanı Mısır uyruklu Hüsam Sabit’i arama çalışmalarına giden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı bot, saat O5.00 sıralarında Samsun’un Bafra ilçesi Fener Burnu’nda bulunan ırmak ağzı kayalıklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kayalıklara çıkan botta bulunan 3’ü asker, 2’si itfaiye görevlisi 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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