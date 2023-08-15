Siirt’teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında
Siirt’in Bayan ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ve köylülerin desteğiyle yangın, 15 saatlik çalışmayla saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı.
100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edilen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...