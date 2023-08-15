Siirt’teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Siirt’in Bayan ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:32
Abone Ol google-news

Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ve köylülerin desteğiyle yangın, 15 saatlik çalışmayla saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı.

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edilen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Siirt Yangın orman yangını

İlgili Haberler

Refüje çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 ağır yaralı

Refüje çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 ağır yaralı
Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın

Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın
Siirt’te orman yangını: Birçok ilden destek istendi

Siirt’te orman yangını: Birçok ilden destek istendi

En Çok Okunan Haberler