Sıla bebeğin davasında yeni gelişme: İstinafa taşındı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:29

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:29

Tekirdağ’da darbedilip cinsel istismara uğrayan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin yargılanan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A.’nın hapis cezasına çarptırıldığı, 2 sanığın ise beraat ettiği karar istinafa taşındı. Sıla bebeğin ailesinin avukatı Ahmet Berksoy, 2 çocuğun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da ceza alması ve beraat eden 2 sanığın da cezalandırılması gerektiğini belirterek, istinaf mahkemesine başvurdu.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane, ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (58), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (33) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (15) ve K.A. (14) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., ilerleyen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

2 İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ

Olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. içinse 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede G.K. için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

SILA'NIN ÖLÜMÜ, KAFA TRAVMASINA BAĞLI İÇ KANAMA

İddianamede, Sıla Yeniçeri'nin İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan Adli Tıp mütalaasında, bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiğinin bildirildiği belirtilerek, künt kafa travmasına bağlı yaralanmasıyla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kaydedildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde düzenlenen bilirkişi raporunda ise cinsel istismara uğradığı belirtildi. Bebeğin vücudunda ısırık izleri bulunduğu, izlerin K.A.'nın DNA profilini içerdiği ifade edildi.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Kapalı yapılan duruşmaya, başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı. Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.

3 KİŞİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, 'İhmali davranışla kasten öldürme'den 24 yıl, 'Suç delillerini karartma'dan 3 yıl, 'Suçu bildirmeme'den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya 'Kasten öldürme'den 13 yıl 6 ay yıl, 'Cinsel istismar'dan 7 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay yıl hapis cezası verildi. Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise 'Cinsel istismar'dan 7 yıl hapis cezası aldı.

ANNEYE İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri'ye verilen cezalarda indirim uygulamadı. Kararda, 3 ayrı suçtan verilen hapis cezasında takdiren indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

DİĞER SANIKLARA BERAAT

Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti.

SANIKLARIN BERAATİNE İTİRAZ

Sıla bebeğin ailesinin avukatı Ahmet Berksoy, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraatine ilişkin, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Berksoy'un itiraz dilekçesinde sanık Kani A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen beraat kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 13 Eylül tarihli raporuna dikkat çekilen dilekçede, Sıla Yeniçeri'den elde edilen DNA'nın suça sürüklenen çocuk K.A. ile babası Kani A.'nın, baba-oğul DNA gen dizilimi ile uyumlu DNA olduğuna yer verildi. Kani A.'nın çocukları parka göndererek evde vakit geçirdiği ve alınan DNA analizlerinin sanık ile aynı olması nedeniyle Sıla Yeniçeri ile cinsel istismar eylemini babanın da gerçekleştirdiğinin ortada olduğu kaydedildi.

''SANLI Ö. HAKKINDAKİ BERAAT HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR''

Dilekçede ayrıca kanlı bezden haberi olduğunu iddia eden anne Bakiye Yeniçeri'ye 'Suçu bildirmemekten' verilen cezanın, aynı beyanda bulunan, birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye uygulanmadığı ifade edildi. Anne Bakiye Yeniçeri'nin savcılık ifadesinde Sanlı Ö.'nün kanlı bezden haberi olduğuna yönelik ifadelerine dikkat çekilen dilekçede, "Soruşturma aşamasındaki ifadeleri kısmen dikkate alarak anneye ceza verilerek diğer sanığa beraat yönünde hüküm kurulması hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına aykırıdır. Sayın mahkemenin diğer sanık Bakiye Yeniçeri hakkında kanlı bezi soruşturma aşamasında görerek kimsenin bu hususu tespit etmemesi maksadıyla ortadan kaldırdığı ve çöpe attığı beyanlarını dikkate alınarak ceza tatbiki sağlanmasına karşın sanık Sanlı Ö. hakkında beraat kararı verilmesi hukuken fiilen kabul edilebilir nitelikte değildir" denildi.

Öte yandan dilekçede, suça sürüklenen çocuklardan 'Kasten öldürme'den 13 yıl 6 ay, 'Cinsel istismar'dan 7 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay yıl hapis cezası verilen K.A. ile 'Cinsel istismar'dan 7 yıl hapis cezası alan diğer suça sürüklenen çocuk G.K. hakkındaysa, 'beraat' kararı aldıkları 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kalma' suçundan da ceza verilmesi talep edildi.

Avukat Berksoy, verilen cezaların az olduğunu belirterek, davayı istinaf mahkemesine taşıdığını söyledi. İstinafa başvurduğunu belirten Berksoy, "Her iki çocuk hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan savcının iddianamesi, asıl soruşturma savcının iddianamesinden ve mahkeme savcısının da mütalaasından bağımsız olarak beraat kararı verildi. Aynı zamanda Kani A. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan hem babanın hem çocuğun DNA'sı olabilir şeklinde hazırlanan raporda diğer delillere bakılması gerektiğine işaret çeken Adli Tıp Kurumu, bu noktada bir tartışma konusu vardı. Çocuk mu yaptı, baba mı yaptı gibisinden o noktada da direkt cinsel istismardan beraat vermesi durumunu da istinafa götüreceğim. Orada beraat vermemesi gerekiyor çünkü dosya kapsamında alınan başkaca beyanlar da babanın sorumluluğunu direkt ortaya koyabilecek doneler mevcut. Anne hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak Sıla bebeğin annesi hakkında TCK 83 bakımından zaten üst sınırdan ceza verildi. Diğer suçu bildirmeme ve suç delillerini karartmaktan ayrı ayrı tecziyesi istendi. Toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Onun için bir şey söyleyemiyorum. K.A.'ya verilen ceza dediğim kanunlar ve indirim nedenleri yaş küçüklüğü sebebiyle mahkemenin takdiri olmadan zorunlu olarak uygulandı. İşlenen fiiller esas alındığında yine aynı şekilde üst sınırdan tatbiki sağlandı. Yani ağırlaştırılmış müebbet uyguladı, ondan sonra yaş küçüklüğü indirimini uyguladı. Ancak kıymetli olan şey diğer cezalardan, yani diğer beraat verdiği cezadan. Bir de aynı zamanda Sanlı Ö., hakkında da 'Suçu bildirmemek'ten ceza verilmemesi teknik bir hata. Anneye suç delillerini gizlemekten ceza verilirken annenin ve Sanlı Ö., kabul ederken kanlı bezden bahsedildiğini kanlı bezi götürüp saklayan çöpe atan annenin cezalandırılması hukuka uygunken diğer sanığa uygulanmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ya her ikisi cezalandırılsın ya da diğeri de beraat etsin sorularını istemeden düşünmemize sebebiyet veriyor. Anne çünkü, 'Ben kanlı bezi gördüm, attım' diyor. Sanlı ise kanlı bezden bahsetti ancak cinsel istismar olabileceği aklıma gelmedi şeklinde beyanda bulunmuştur" dedi.

Avukat Ahmet Berksoy, beraat eden Kani A. ile Sanlı Ö.'nün de ceza alması gerektiğini belirterek, "Ben dosyanın bazı suç tipleri bakımından bozulacağını düşünüyorum. İtiraz edeceğiz ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek, gerekçeli karar yazılacak. Biz tebliğinden itibaren iki haftalık süremiz vardı. Biz itirazımızı yapacağız, cezalandırılsın. Gerekçeli kararın çıkması biraz da mahkemenin iş yüküne bağlı, yoğunluğuna bağlı. Aslında hangi gerekçelerle neyi cezalandırdığı da az çok belli" dedi.