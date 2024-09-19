Sıla bebek olayında yeni ayrıntılar: Tutuklu anne, birçok yerden destek almış
Tekirdağ’da şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla Y. bebek olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Anne Bakiye Y. dahil 5 kişinin tutukluluk hali devam ederken Sıla Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
DESTEK ALMIŞ
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.’nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.
SIĞINMA EVİNDEN AYRILMIŞ
Bakiye Y.’nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.’nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.’nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.
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