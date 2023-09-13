Silah atölyesine operasyon: 45 adet satışa hazır 'ruhsatsız' tabanca ele geçirildi
Adana’da polis ekipleri silah yapılan bir atölyeye düzenlediği operasyonda satışa hazır 45 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken, 4 kişiyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cumali K., Cengiz K., Mahmut K. ve Ramazan K. isimli kişilerin kaçak silah atölyesi kurduğu, silah üretip piyasaya tabanca sürdüğünü tespit etti.
HEPSİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine ekipler söz konusu atölyeye operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde bulunan 45 adet ruhsatsız tabanca, tabanca yapımında kullanılan birçok malzeme de ele geçirdi. Söz konusu şüphelilerin hepsi gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Cumali K., Cengiz K. ve Mahmut K.’yi tutuklarken, Ramazan K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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