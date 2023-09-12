Rusya'dan ABD'ye yeni bir '11 Eylül' uyarısı: Atomik ya da biyolojik bir silahla gerçekleşebilir

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:13

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:13

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'yi hedef aldı.

Dmitry Medvedev, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırısına benzer yeni bir terör saldırısı riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Medvedev, "Onları korkutmak istemiyorum, ancak bir noktada teröristler yine 11 Eylül tarzında ama atomik ya da biyolojik bileşenli bir saldırı gerçekleştirene kadar bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Dünyanın, Batılı ülkelerin, özellikle de "ABD'nin hödüklüğüne", "iğrenç narsizmine" ve "her konudaki evrensel hödüklüğüne" alışkın olduğunu belirten Medvedev, yine de bazen bu tür davranışların ülkelerin öfkesine neden olduğunu ifade etti.

"DAHA KÖTÜSÜ KİTLE İMHA SİLAHI KULLANILABİLİR"

Nükleer kulübün sürekli genişlediğini ve önemli bir kısmının herhangi bir yükümlülüğe bağlı olmadığını belirten Medvedev, "(ABD'ye) Ya da daha kötüsü, nükleer güçlerin bazıları cesaretlerini kaybedecek ve kitle imha silahlarını kullanmak için duygusal bir karar verecek" diye konuştu

AMERİKALILARI "KUTSAL İNEKLER" OLARAK NİTELEDİ

Medvedev ayrıca, Amerikalıları "usta casuslar, yoksunluk içinde titreyen uyuşturucu bağımlıları ya da ağızlarının köşelerinde tükürük bulunan pedofiller olsalar bile" dokunulmaması gereken "kutsal inekler" olarak nitelendirdi.