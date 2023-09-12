Ataşehir'de kıraathaneye silahlı saldırı: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de iddiaya göre motosikletle gelen kişi, husumetli olduğu kişiye ait kıraathaneye kurşun yağdırdı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:50
Abone Ol google-news

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde iddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önünden motosikletle geçerken tabanca ile birçok kez ateş etti.

Olay anında kıraathanenin önünde bulunan S.Ç. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Player Alanı
Ataşehir kıraathane silah silahlı saldırı

İlgili Haberler

Amasya’da dehşet: Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Amasya’da dehşet: Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu
Bafra'da servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Bafra'da servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı
Bir kişi ölmüştü... Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 11 gözaltı

Bir kişi ölmüştü... Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 11 gözaltı

En Çok Okunan Haberler