Ataşehir'de kıraathaneye silahlı saldırı: Kurşun yağdırdı
Ataşehir'de iddiaya göre motosikletle gelen kişi, husumetli olduğu kişiye ait kıraathaneye kurşun yağdırdı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde iddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önünden motosikletle geçerken tabanca ile birçok kez ateş etti.
Olay anında kıraathanenin önünde bulunan S.Ç. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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