'Silah bırakma' töreninde kamera karşısındaydı: Siyaset yapmak istediklerini söyleyen Bese Hozat, CHP'yi hedef aldı

Terör örgütü KCK'nin Eş Başkanı Bese Hozat, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında konuştu.

Hozat, CHP'nin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme için heyet göndermemesini eleştirdi.

Hozat, CHP'yi, "CHP’nin İmralı’ya giden heyete üye vermemesi büyük bir yanlıştı. Gerçekten bu politika, bu yaklaşım iktidara hizmet etmişti. Aslında CHP o klasik politikasından belli ki tam vazgeçememiş... CHP’nin temel handikapı, sorunu nedir? CHP halen o ezber, o eski kodları tam olarak bırakamıyor. CHP içerisindeki bu ulusalcı, sağ eğilim gerçekten şey hale geliyor ve CHP’nin politikasını etkiliyor. Bu, CHP yönetimi açısından gerçekten ciddi bir şeydir. Yani üzerinde durulması gereken bir durumdur. CHP Önder Apo’yu muhatap almadan, muhataplığını kabul etmeden Kürt sorununu doğru temelde çözemez. Yani bu anlamda doğru yaklaşması gerekiyor" ifadeleri ile hedef aldı.

"BİR HATA YAPTI"

Terör örgütüne yakın kimliği ile bilinen Medya Haber Televizyonu'na konuşan Bese Hozat, şunları söyledi:

"(CHP) Şimdi komisyonun içinde kaldılar. Bu önemlidir. Biz baştan itibaren söyledik, Önder Apo da çok önemsedi. Bu süreçte CHP’nin öncülüğünü gerçekten önemsedi. 'CHP inisiyatif alsın, bu sürecin öncülüğünü yapsın' dedi. Mesela DEM Parti’nin de çok çağrıları oldu. Biz de bunu çok önemsedik. CHP sıradan bir parti değil ki! Ana muhalefet partisidir. Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi oldu. Bu önemlidir. Bu anlamda halen her şey bitmiş değil. Bir hata yaptı ama bu hatadan dönülebilir."

Hozat ayrıca, terör örgütü PKK kadrolarının af ve eve dönüş yasaları istemediklerini söyleyerek, "Biz suç işlemedik" savunmasında bulundu. Hozat, "Bu insanlar gidecek; demokratik siyaset, demokratik toplum çalışması yapacak" dedi.

Hozat, iktidarın süreçte hala kararsız olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin süreci geliştiremediği takdirde geleceğinin karanlık olduğunu iddia etti.

KAMERALAR KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından aralarında KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da bulunduğu 30 örgüt mensubu düzenlenen törenle 11 Temmuz günü silahlarını yakmıştı.

Hozat, silah bırakma başlıklı yapılan törende Türkçe konuşma yapmıştı.