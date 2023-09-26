Gece kulübü işletmecisini öldürmüşlerdi: Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Bursa’da daire otomobil takası sebebiyle gece kulübü işletmecisi ile anlaşmazlık yaşayan emlakçı, konuşmak için gittikleri parkta Bülent Karakuş’u önce darbetti sonra da silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı 22 yaşındaki emlakçı E.E. ve suça karışan iki arkadaşı operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:35
Gece kulübü işletmecisini öldürmüşlerdi: Cinayetin nedeni ortaya çıktı
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Olay, dün gece 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Görükle’de emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E. bir süre önce kendisinde bulunan daire ile gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş’a ait son model Mercedes Maybach otomobili takas için anlaştı. 

Ancak Karakuş evi üzerine alıp aracı vermeyince aralarında anlaşmazlık çıktı. E.E., gece kulübü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş ile Çamlıca Park otoparkında buluştu. Taraflar arasındaki tartışma küfürleşmeye dönünce kan aktı. Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darbedilerek başından vurularak öldürüldü.

“SEN BENİM MALIMA NASIL ÇÖKERSİN”

Cinayet masası dedektifleri olayı gerçekleştiren E.E. ve arkadaşları Y.T (25) ve B.G. (21) isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlı E.E.’nin daha önce de alışveriş yaptığı Bülent Karakuş’a bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi. Zanlı E.E.’nin olay anında, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi?" dediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken sorgusu tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.


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Bursa Gece kulübü silahlı saldırı Cinayet

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