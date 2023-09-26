Sırp çete üyesi cinayeti davasında yeni gelişme: O villada 'keşif' yapılacak

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:50

Sırp yetkililer tarafından Risto Mijanoviç'in Uskumruköy'deki bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 tarihinde öldürüldüğü, cesedinin bir otomobille taşındığı ve restoran yakınında Zeljko Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü ihbar edilmişti.

Sırp yetkililer tarafından Türk polisine Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderilmişti.

İşkence fotoğrafları Skaljeri isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç'in 8 Eylül 2022'de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında tutuklanan Radoje Zivkovic'e ait flaş bellekte çıkmıştı.

VİLLADA KAZI YAPILMIŞ CESET BULUNAMAMIŞTI

Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki villada kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı, cesedin başka bir yere taşındığı iddia edilmişti.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuklu sanık Zeljko Bojanic ile tutuksuz sanık Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic de duruşmaya katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanık Zeljko Bojanic'in avukatı Ersan Şen'in olayın gerçekleştiği iddia edilen villalarda inceleme yapılması talebiyle dilekçe sunduğu tutanağa geçirildi. Duruşmada, villada yapılan tadilat ve düzenlemelere ilişkin iki tanık dinlendi.

VİLLANIN SAHİBİNİN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Zeljko Bojanic'in suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılarak öldürüldüğü iddia edilen Risto Mijanoviç'in kullandığı iki telefon hattının 9 Mayıs 2020 tarihinden bu zamana kadar arayan, aranan mesaj ve baz kayıtlarıyla tüm sinyal bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLEN MİJANOVİÇ OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Mahkeme, Sırp yetkililerin öldürdüğünü bildirdiği Risto Mijanoviç'e ait görüntüler ile Radoje Zivkoviç'den ele geçirilen flash bellekte kayıtlı fotoğraflar ile Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de ikametinden ayrılırken tespit edilen görüntüler ve havalimanından ülkeye giriş yaptığı görüntülerde inceleme yapılarak kişinin aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına hükmetti.

Ayrıca Zekeriyaköy'de bulunan villada 6 Kasım'da keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanıkların Kavackı suç örgütüne mensup olduklarını belirterek aralarında husumet bulunan Skaljeri suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mıjanovıc'i pusuya düşürüp Uskumruköy'de bulunan restorana çağırdıkları ve buradan Mıjanovic'i kaçırarak yine restorana yakın mesafede bulunan Zeljko Bojanıc'e ait villaya götürdükleri anlatılıyor. Sanıkların Risto Mıjanovıc'i elleri, ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet ederek öldürüp ortadan kaldırdıkları belirtiliyor.

İlk duruşmada savunma yapan villanın sahibi Zeljko Bojanic, "Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" demişti.

Sanık Radoje Zivkovic ise kendisine ait flaş bellekte Risto Mijanovic'nin işkenceye uğradığı görüntülerin bulunduğunun sorulması üzerine "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ'daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Ölen Risto'yu tanımıyorum. Milan dışında bu dosyadaki sanıkları tanımıyorum. Villanın sahibi Zeljko'yu da tanımıyorum" diye savunma yapmıştı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklardan Hakan Kaptan'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, sanık Zeljko Bojanic'in de "Resmi belgede sahtecilik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in ise "Eziyet", "Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.