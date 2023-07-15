Silah zoruyla mal varlıklarına el koyan suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:11

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:11

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüttükleri izlenimi verip, suç örgütü kuran şüphelilerin, yüksek faizle para verip, geri ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğunu belirledi.

Örgüt üyelerinin insanları korkutup haksız ekonomik kazanç sağladıkları, aynı zamanda çek-senet tahsilatı yaptıkları da tespit edildi.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu sabah 29 ikamet ve 3 işyeri olmak üzere toplam 32 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

1 MİLYON TL İLE YAKALANDILAR!

Örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 133 mermi ele geçirildi.

Örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.'nin, kaçmaya çalışırken, üzerlerinde 1 milyon TL yakalanıp gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.